Dansk Folkepartis trylle-strategi

Sorø - 20. oktober 2020 kl. 15:24 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem, Enhedslisten, Sorø Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti (DF) i Sorø har lært af moderpartiet, at hver gang partiet er presset på politiske spørgsmål, så angriber man indvandrere og flygtninge og maler et skræmmebillede op om parallelsamfund af islamister, der er styret af sharia.

På det seneste er DF presset i to sager: Lukningen af Sorø Senior Service og den manglende ansættelse af en hjerneskadekoordinator. Straks fyldes læserbrevsspalterne af indlæg rettet mod flygtninge og indvandrere både fra byrådsmedlemmer og DFs bestyrelse.

Tanken er selvfølgelig at efterligne tryllekunstnerens trick med at få folk til at se et andet sted hen end der, hvor der "snydes på vægten". I det her tilfælde, at borgerne i Sorø skal diskutere flygtninge og indvandrere og glemme, at DFs Lars Schmidt trådte i spinaten, da han meldte ud, at der ikke kom en hjerneskadekoordinator, fordi han ikke havde læst høringssvaret med den begrundelse, at høringssvaret ikke lå under social- og sundhedsudvalget, og derfor kom til at »flyve under radaren".

En ting er, at DF politisk ikke prioriterer en hjerneskadekoordinator, men åbent at melde ud, at man som udvalgsformand ikke læser høringssvar. Det kræver helt sikkert en vildledningsmanøvre i form af et angreb på flygtninge og indvandrere.

Sorø Senior Service er en forbilledlig ordning, hvor omkring 60 frivillige har stået for indkøb til omkring 100 borgere i Sorø Kommune. Efter 19 år blev der opfundet en bureaukratisk hindring, der nedlagde ordningen, samtidig med at ordningen er blevet økonomisk sultet de senere år i en grad, så det efterhånden ville gøre driften umulig.

I stedet for at lede med lys og lygte for at finde en løsning, der lever op til nummer 17 af FNs verdensmål om partnerskaber for handling, endte hele miseren med, at Sorø Senior Service blev lukket ned.

DF er i de senere år gået fra at være et parti, der skulle tale den "lille mands sag", til at være et parti der støtter bureaukrati og magthaverne. Når det så bliver opdaget forsøger DF tryllekunstner-tricket og råber: "se alle de flygtninge og indvandrere, der indfører parallelsamfund og sharia".

Sandheden er nok, at det er kejserens nye klæder. DF har ikke længere noget tøj på og håber bare på, at vælgerne ikke opdager det!

Til almindelig orientering så fik 8.190 personer opholdstilladelse i Danmark i perioden 2017-2019 med baggrund i asyl eller familiesammenføring med asylsøgere. Det svarer til 0,14 pct. af befolkningen.