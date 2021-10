Se billedserie Der var langt fra plads til alle indvielses-gæsterne i det dertil opstillede telt. Foto: Lene Berthelsen Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks første blev indviet med stort opbud af gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Danmarks første blev indviet med stort opbud af gæster

Hundredrevis af borgere deltog i indvielsen af Danmarks første haveaffalds-fyrede varmeværk, Sorø Bioenergi. Det giver varme til 1700 husstande, og der er plads til flere.

Sorø - 14. oktober 2021 kl. 15:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Hverken AffaldPlus eller Sorø Kommune havde forventet så stor interesse for Sorøs nye miljøvenlige varmeværk, som tilfældet var.

Men borgerne kom strømmende til indvielsen af Sorø Bioenergi torsdag. Flere hundrede fyldte industriområdets veje med parkerede biler, stod som sild i tønde for at høre talerne og drog derefter i store hold på rundvisning i den imponerende bygning.

Men værket er heller ikke helt almindeligt. Faktisk er Sorø Bioenergi Danmarks første varmeværk, der primært bliver fyret med haveaffald fra lokalmiljøet.

Brændslet kommer fra 20 genbrugsstationer og 12 haveaffaldspladser i AffaldPlus' seks medlemskommuner, og det vil i sig selv være nok til at levere cirka 80 procent af det nødvendige fyringsmateriale. Resten skal komme andre steder fra.

Op til 3200 husstande Det anslås, at værket vil spare miljøet for udledning af 10.000 tons CO2 årligt sammenlignet med det gamle fjernvarmeværk, der kørte på naturgas. Samtidig forventes det, at varmeudgiften for de tilsluttede borgere vil falde.

Værket er ejet af Sorø Fjernvarme, et selskab under AffaldPlus. Det har alt i alt kostet 237 mio. kr., og Sorø Kommune har stillet lånegaranti for beløbet.

Det kan i dag levere varme til Sorøs knap 1700 fjernvarmekunder, men har potentiale til at forsyne 3200 husstande, og målet er da også i årene fremover at få flere kunder koblet på, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).

For ham er værket ikke kun en glæde for Sorø:

Glædens dag for verden - Det er en glædens dag for Sorø, Danmark og hele verden, at vi kan indvie et værk, der står for bæredygtig udvikling, bæredygtig energiproduktion og grøn omstilling. Samtidig glæder det mig, at bygningen tager sig ud, som den gør. Sorø har fået et nyt vartegn, en ny milepæl, som man ser, når man kommer fra motorvejen, siger Gert Jørgensen.

For også i byggeriet, som Dall Energy har stået for, er der tænkt bæredygtigt. Mængden af beton er reduceret med mindst 25 pct. i forhold til traditionelle byggerier, og i stedet for "kassetter" i stål og aluminium er der brugt træ. Herudover er værkets tag netop blevet beklædt med et grønt sedumtag, som udover at være godt til at håndtere nedbør, styrker biodiversiteten samt plante- og insektlivet.

Også el-forsyning Udover at være varmeforsyner kommer værket også til at levere strøm svarende til 2200 borgeres årlige forbrug. Den del af værket er dog ikke kommet i gang endnu, fordi coronaen har forsinket den tyske leverance af del-elementer til turbinen:

- Men vi forventer at få det leveret i uge 44. Derefter vil det tage omkring en måned at få det installeret, så først i det nye år, burde el-delen være på plads, siger projektleder på Sorø Bioenergi, Tommy Fer.

Ikke kun repræsentanter for Sorø Kommune, AffaldPlus, Dall Energy og diverse underleverandører synes, at værket er noget ganske særligt.

Imponerede gæster Også gæsterne var imponerede:

- Det er en virkelig flot bygning, og det er en fantastisk ting, at vi kan bruge haveaffald til opvarmning. Hvor priviligerede er vi ikke lige, at vi kan det, siger Charlotte Adolph, der til indvielsen havde taget sin søn Emil Lund Nielsen med.

Ingvard og Camille Hansen havde taget turen fra Munke Bjergby for at se det nye værk. Selv kommer de ikke til at blive leverandører af fyringsmateriale, for de komposterer i stor stil hjemme i egen have, men ikke desto mindre er de begejstrede for det nye værk:

- Der vil altid være brug for det til de store mængder haveaffald. Det er alletiders. Det eneste minus i forhold til bæredygtighed er, at jeg kan forstå, at alt haveaffald fra de leverende kommuner samles i Næstved til sortering, inden det så bliver kørt til Sorø. Så der går lidt rigeligt transport til det, synes jeg, siger Camille Hansen.

- Det er jo fantastisk, at den lille skorsten kan levere varme til så mange, siger Ingvard Hansen, mens han peger mod værkets slanke udstødning.