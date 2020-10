Danmark på podiet ved karpe-VM

For første gang siden 1998 lykkedes det et dansk hold at komme på podiet ved VM i karpefiskeri. 2020-udgaven af VM blev afviklet på den 11 kvadratkilometer store Lac de Madine i det nordøstlige Frankrig i sidste uge. Paul Bräsel og Jan Lang Holm på holdet Team Carpadventures fra Sorø Lystfiskerforening repræsenterede Danmark, og de to sejrede i deres egen sektion og sluttede på en samlet 13. plads blandt de 105 deltagende hold fra 22 nationer.