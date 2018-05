Send til din ven. X Artiklen: Dagplejere må vente på legestue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagplejere må vente på legestue

Sorø - 22. maj 2018 kl. 19:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådets udvalg for teknik og miljø mener ikke, at der er nogen grund til at begynde at indrette legestue for dagplejerne i Degneparken, før der er fuldt overblik over fremtiden for daginstitutionen Troldehaven på Sømosevej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Daginstitutionen blev lukket i december på grund af skimmelsvamp. Børnene blev overflyttet til den anden afdeling af Troldehaven, hvor de nu har til huse i pavilloner.

Legestuen, der også holdt til i Troldehaven på Sømosevej blev hjemløs.

Derfor havde forvaltningen lagt op til, at legestuen kunne få et lokale på ældrecentret Degneparken. Det ville ombygning for 200.000 kr. at få det til at fungere.

Udvalget mener dog, at det er forkert at bruge de 200.000 kr., så længe det endnu er uklart, hvad hele Troldehaven-situationen ender med.

Skimmelsvamp-angrebet er ret gennemgribende. Derfor har politikerne nu sagt ja til, at der bruges 200.000 kr. på en rådgiver, der hurtigst muligt skal komme med sinvurdering af, om Troldehaven skal rives ned eller om det kan betale sig at renovere den.

Det er hensigten, at de to Troldehaver skal samles på Sømosevej. Der var i første omgang tænkt i en tilbygning til ejendommen på Sømosevej, men skimmelsvampen kan betyde, at det måske er mere fornuftigt at rive ned og starte helt forfra på en stor fælles institution, der også kan huse legestuen.

Sagen har også været for byrådets børne- og undervisningsudvalg.

Her var der ikke enighed. Bo Mouritzen (EL) og Anne Madsen (S) mener, at legestuen skal have lokale i Degneparken nu i stedet for at blive sat i ventesituation.