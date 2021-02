Sofie til venstre og Iben benytter de daglige motionsture til at samle affald, og der kan »høstes« ret store mængder. Det er Sofies bedstemor, Britta Darré, der har taget billedet af de to. Privatfoto

Daglig gåtur: Sofie og Iben samler skrald

De to piger går i 5. klasse på Frederiksberg Skole i Sorø. Hver dag efter timerne ved iPad og pc skal de to klassekammerater have frisk luft og røre sig lidt. Det gør de oftest med en rask gå-tur.

Men en gå-tur uden andet formål end at få motion var alligevel for lidt for de to, så de fik idéen til, at de kunne kombinere motionen med en samfundsnyttig indsats. Iben og Sofie samler nemlig skrald, når de er ude i det fri, og begge er blevet noget overrasket over, hvor meget der egentlig bare smides i naturen samt på gader og stræder.