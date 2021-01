Formanden for Foreningen 1684-1862, Mette Skjoldan, fortæller, at Ingemann Dagen skal gøres landsdækkende. Privatfoto

Ingemanns Dagen bliver landsdækkende

Foreningen 1684-1862 måtte på grund af corona aflyse sin historiske festival i 2020, men foreningen håber fortsat, at det i år - selv om det heller ikke denne gang bliver nogen egentlig festival - vil være muligt at kunne sætte en del aktiviteter på benene i forbindelse med Ingemanns Dagen søndag den 4. juli. Og det står nu fast, at foreningen forsøger at brede Ingemanns Dagen ud over hele landet