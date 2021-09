Landmand Søren Ilsøe dyrker 300 hektar jord, og i år var der hvede på 117 af dem. Foto: Thomas Olsen

Dårlig kornhøst reddet af prishop på verdensmarkedet

Sorø - 04. september 2021
Af Martin Pedersen

På afstand så det egentlig ud til at blive en god 2021-kornhøst på Sjælland. Men da landmand Søren Ilsøe lod mejetærskeren trille ind på markerne ved Fjenneslev, var virkeligheden en anden.

- Der stod flotte hvedemarker med tætte aks. Men da mejetærskeren rullede ind i kornet, var det meget skuffende, for der var mange små og indskrumpne kerner i aksene, fortæller han.

Den oplevelse deler han med mange sjællandske planteavlere i år.

- Jeg syntes ikke, der var noget tørke-stress at observere. Men der skete noget mærkeligt med hveden, siger han.

Varmen ødelagde kerner Søren Ilsøe dyrker 300 hektar mark med blandt andet hvede, byg og raps på Knudstrupgård. Han arbejder også som planteavlskonsulent i Agrovi, og derfor har han forsøgt at finde årsagen til årets skuffende kornhøst.

- Nogle har troet, at det var en sygdom. Men forklaringen skal nok findes i en kombination af tørke og temperatur, når hvedemarken blomstrer. Det er typisk midt i juni, og i de dage havde vi temperaturer over 30 grader. Hveden kan godt lide sol og sommer, men helst ikke for høje temperaturer omkring blomstring. Det kan halvere udbyttet, og det har været den væsentligste faktor for dårligt udviklede kerner, siger han.

Også for byg og raps ligger udbyttet under det normale niveau.

Østlig tørke, vestlig regn Vejrmæssigt har landet dog været delt i to. Ifølge Søren Ilsøe var forårsvejret usædvanligt.

- Vi startede med meget regn i det tidlige forår. Så blev det tørvejr og fint med en tidlig såsæson, og det gik fint. Vi fik lidt nedbør undervejs, men så begyndte det at ebbe ud i maj og juni. På det tidspunkt var stort set hele Sjælland og Lolland-Falster rødt på tørkeindekset. Jylland fik meget mere nedbør. Så det var en østlig tørke, siger han.

Derfor er der også stor forskel på høsten øst og vest for Storebælt.

- Det er et broget billede, men generelt er det et skuffende udbytte øst for Storebælt. I Jylland og på Fyn er udbyttet meget højere, siger han.

Krise skubber priserne op Til de sjællandske landmænds held har markedsprisen på korn taget et hop opaf. Der er ikke noget at pive over, lyder det fra Søren Ilsøe.

- Høsten skuffer, men det er ingen katastrofe. Mange andre steder er man ramt af ekstremt vejr, så høsten svigter mange steder i verden lige nu. Det betyder, at priserne er steget gevaldigt. Så selvom jeg har en lavere høst i ton, så får jeg en bedre økonomi i år, siger han.

For eksempel er prisen på hvede steget fra 120 kroner til 150 kroner for 100 kg korn.

- Men jeg synes, frekvensen er ved at være lidt høj med de her ekstreme situationer. Jeg frygter, det er starten på noget, vi vil opleve hyppigere og hyppigere. Det bliver spændende at se, hvad der sker de kommende år, siger Søren Ilsøe.