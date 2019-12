Der kan godt fanges store fisk i Danmark, men denne spanske malle på 70 kg og 218 cm fanget af Martin Blond fra Sorø Lystfiskerforening bliver ikke det ikke muligt at matche. Foto: SLF

DTU Aqua: Mallerne kan påvirke hele Suså-systemet

Sorø - 14. december 2019

Hvis DTU Aqua skal anbefale mallens genudsættelse i Sorø Sø, skal flere ting undersøges nærmere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er DTU Aqua, der har udarbejdet det grundlag, som Fiskeristyrelsen samt Miljø- og Fødevarestyrelsen har benyttet til at træffe afgørelsen om, at der skal siges nej til, at mallen igen kan svømme i Sorø Sø - og derfra ad åre brede sig til Pedersborg Sø, Tuelsø og Suså-systemet.

DTU Aqua erkender, at der ikke foreligger regulær viden på området i særlig udstrakt grad, så meget i vurderingen bygger på, hvad man tror, at der kan eller vil ske.

DTU Aqua noterer med tilfredshed, at der i Danske Mallefiskeres og Sorø Lystfiskerforenings ansøgning lægges op til en forudgående risikovurdering, men det noteres også, at der ikke er en beskrivelse af, hvordan det skal foregå. Derfor anbefaler DTU Aqua, at der - før der kan gives en tilladelse til udsætning af mallen - stilles krav om en langt grundigere og mere detaljeret beskrivelse af metoder og organisering af såvel konsekvensvurdering som en overvågning af miljøtilstanden.

DTU Aqua efterlyser også en nøjere beskrivelse af, hvordan de to foreninger vil foretage en reduktion i mængden af maller, hvis det skønnes nødvendigt.

Når DTU Aqua er bekymret, skyldes det, at mallen er en meget stor rovfisk, der kan spise alle andre fisk - selv gedder.

I Sorø Sø vil mallen kunne blive op til 1,5 meter med en vægt på op til 50 kg.

Det er svært at sige, hvordan en udsætning af maller vil udvikle sig. Ikke mindst frygter STU Aqua, at en udsætning kan påvirke andre projekter i Suså-systemet negativt. Her arbejder man med at fremme bestanden af eksempelvis ørred, elritse, hvidfinnet ferskvandsulk, den tykskallede malermusling og flodkrebs. Også bestanden af ål kan blive påvirket.

Som nævnt er DTU Aqua også usikker på, om mallerne vil få så stor indflydelse på bestanden af øvrige fisk, at det bliver nødvendigt at reducere i bestanden, og det har i andre tilfælde vist sig meget svært at foretage en sådan reduktion.

Omvendt er der også usikkerhed omkring, hvorvidt mallen overhovedet kan trives i danske søer.

Mallen var her godt nok for mange år siden, men normalt lever den under noget varmere forhold i Europa, og - som DTU Aqua gør opmærksom på - var der jo også en årsdag til, at den store fisk forvandt fra de danske søer.

Den nordligste naturlige bestand af maller findes i Skåne, men her kan mallerne ikke med succes hvert år formere sig. Mallerne kan dog blive hjulpet af klimaforandringerne, der medører højere gennemsnitstemperaturer på vore breddegrader.

I sin konkluderende vurdering af ansøgningen skriver DTU Aqua også, at man ikke kan gå ind for det »opdrætsanlæg«, der beskrives i ansøgningen fra Danske Mallefiskere og Sorø Lystfiskerforening. Det er meningen, at man selv vil forsøge sig med opdræt af maller, der så kan udsættes i søen. Dels vil det være en bekostelig affære, og dels vil det skabe en risiko for en såkaldt »genetisk flaskehals. Med svenske erfaringer som baggrund forventer DTU Aqua, at det vil tage maller i en dansk sø seks-otte år at blive kønsmodne - og så kan det bedre betale sig at få maller leveret til udsætning fra en anden naturlig bestand.