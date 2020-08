DN vil have østlig bane-udfletning

En udfletning lige øst for Ringsted. En udfletning lige vest for Ringsted. En nordlig omfartsbane, der følger motorvejslinjen og kobler sig på nuværende jernbane omkring Fjenneslev.

Nordlig omfartsbane: En etablering af en nordlig omfartsbane vil kun have betydning for en mindre del af den gennemkørende øst/vestlige trafik og selv om den kan lægges rimelig tæt på motorvejen skal den alligevel krydse over denne på et sted, så gevinsten ved denne mulighed synes decideret begrænset.