Se billedserie Vild med Vilje i haven. Til venstre ses et lille hügelbed med flerårige løgplanter.Privatfoto

DN vil gerne have haveejerne til at tænke mere bæredygtigt

Sorø - 31. januar 2021 kl. 20:04 Kontakt redaktionen

En have behøver ikke at være en karseklippet græsplæne med round-up-sprøjtede stier og bortkørt haveaffald.

En have er også en fantastisk mulighed for at få naturen til at vokse, blomstre og leve. Med fokus på biodiversitet og hensyn til klima.

Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening i Sorø, hvis arbejdsgruppe Grøn Omstilling nu sætter gang i projekt »Haver, der gør en forskel«.

- Forestil dig at sidde i solen i en smuk have, hvor det lange græs svajer i vinden, hvor luften summer af smukke og nyttige insekter, og hvor fuglene kvidrer. En have hvor biodiversiteten trives, og hvor jorden lever og giver sunde og friske råvarer. En have som man ved er med til at redde verden, godt nok i lille målestok, men mange bække små, som man siger, påpeger Katja Parlo fra arbejdsgruppen.

Plads til dyrelivet

Grøn Omstilling vil via en række workshops forsøge at give nogle bud på, hvordan man foretager sådanne ændringer i sin have. Hvor man bliver klogere på forskellige dyrkningsmetoder.

Der vil blive fokuseret på måder at dyrke grøntsager på, der giver plads til dyrelivet og opbygger humus i jorden til gavn for klimaet.

- Ved ikke at vende de øverste 10 cm. muldlag, bevares og opbygges vigtige bakterier og svampe, som gør jorden i stand til at optage store mængder CO2. Den gravefri dyrkning er velegnet til flerårige grøntsager, det vi kalder stauder og ukrudt, forklarer Katja Parlo.

Spis stauderne

Det kan også give noget til tallerkenen, for mange af de almindeligste stauder i prydhaven kan faktisk spises, og de skyder frem langt før de små frø, der sås om foråret.

- De kan altså være et alternativ til at købe importerede grøntsager, og så er det lidt sjovt at servere dampede hosta og grønne madpandekager med skvalderkål, siger Katja Parlo.

Workshops'ene vil også kigge på, hvordan man kan indrette haven, så dyrelivet får plads. Anlæggelse af engpletter i græsplænen og kvasbunker til insekter - etableret på en dekorativ måde, der også gør det hyggeligt at opholde sig i haven.

Hver workshop kommer til at foregå lokalt i en deltagers have. Den første workshop bliver afviklet 6. marts kl. 10-13 - den næste den 13. marts samme tid.

Det er gratis at være med, men man skal tilmelde sig til enten Katjaparlo@gmail.com eller tlf. 29 71 78 38. Her kan man også få yderligere oplysninger.

I løbet af sommeren er der planer om at arrangere nogle havebesøg.