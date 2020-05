Det er dette område - indkranset af en rød streg, der er tale om. Ifølge planerne skal der placeres solcelle-paneler på 220 af de i alt 240 hektar. Den kommunale forvaltning mener dog, at de to skraverede områder ikke umiddelbart er egnet til formålet. Illustration: Sorø Kommune

DN støtter solcelleanlæg

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø er også positivt stemt overfor planerne om at etablere et af Danmarks største solcelleanlæg på det 240 hektar store areal ved gården Mørup nær Fjenneslev.

- I et klimaperspektiv er det for DN Sorø glædeligt, at der er udsigt til at komme skub i den grønne omstilling, skriver foreningens formand, Niels Hilker, i et nyhedsbrev.

- Og det er i den grad nødvendigt, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning før det er for sent. Vi vil arbejde for, at den grønne omstilling og naturhensyn kommer til at gå hånd i hånd.