DN om Feldskovvej: Få nu lavet en tidssvarende lokalplan

Det skriver DN Sorø i et høringssvar til Sorø Kommube vedrørende planen om at opføre fem punkthuse på Feldskovvej.

Frederiksberg: »Det virker bedaget og ude af trit med nutidens Sorø Kommunes klima-ansvarlighed og 2030-målsætning, at der ved planlægning af nybyggeri ikke stilles krav om bæredygtige byggematerialer, lavenergibyggeri og andre relevante krav, der kan understøtte den grønne omstilling. På den baggrund anbefaler DN Sorø, at det ansøgte ikke imødekommes, og at der fremadrettet udarbejdes en mere tidssvarende lokalplan for området.«

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er kritisk over planen om at opføre fem punkthuse på den gamle stolefabriks grund.

