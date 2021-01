Se billedserie I 2019 undgik NCC en klage fra DN Sorø ved selv at grave nogle søer til den sjældne strandtudse. En sag, der kunne have været undgået, hvis Region Sjælland selv påtog sig noget ansvar overfor dyrelivet i råstofområderne, mener DN Sorø.Privatfoto

DN er bekymret på dyrenes vegne

DN Sorø mener, at regionen har glemt at tage højde for hasselmus og strandtudser i kommende råstofplan.

Sorø - 04. januar 2021

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har en del forbehold overfor den råstofplan, som Region Sjælland har haft ude i høring og forventes at tage til politisk behandling i foråret.

Især hæfter DN Sorø sig ved manglende hensyntagen til levevilkårene for den fredede hasselmus og den sjældne strandtudse.

- Det er et problem, at regionen vil udpege et interesseområde vel vidende, at arealet er et potentielt levested for hasselmusen. Undskyldningen med, at de nuværende forhold kan have ændret sig væsentligt inden det bliver aktuelt med gravning er i strid med EU's habitatdirektiv, anfører formand for DN Sorø, Niels Hilker, i sit høringssvar til regionen.

Sjældent liv på mager jord Han henviser i den forbindelse til, at Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste en sag om tilladelse til at grave ved Smedevej 54 netop for at beskytte hasselmusen.

Selv om det naturligt nok oftest er fattige og magre jorder, der bliver udlagt til graveområder, er det også ofte sådanne områder, der indeholder sjælden natur. Gravning kan give nye økosystemer, men tingene skal vejes op mod hinanden, anfører Niels Hilker:

- Det skal overvejes grundigt, hvad der går tabt op imod, hvad der vindes. Det kan jo være, at de økosystemer, som tabes, er helt unikke, mens det der vindes, er noget landet har masser af i forvejen.

Strandtudsens skæbne En af de arter, der har haft glæde af grusgravningens udvikling af nye økosystemer er den sjældne strandtudse. Men det er ikke regionens fortjeneste, mener Niels Hilker:

- Det er tydeligt, at Region Sjælland slet ikke er klædt på til at håndtere den slags forekomster af sjældne og krævende arter, men overlader det til naturorganisationer at samarbejde med indvindere omkring sikring og udvikling af disse habitater, hvor det ikke blot er nødvendigt at etablere dybe søer.

DN Sorø opfordrer til, at efterbehandlingen af de færdiggravede grusgrave sker på forskellig vis, så man ikke ender med ensartede naturlandskaber efter udgravningerne:

Variation i landskabet - Hvis alle områder efterbehandles på samme måde og efter samme læst, får man ikke skabt et biodiversitetsmæssigt rigt land, men alene et kønt landskab, uden dynamik og uden specielle områder til de mere specialiserede dyr og planter, som der er potentiale for, skriver DN Sorø, der mener, at sådanne overvejelser også vil kunne forbedre forholdene for strandtudsen.

- For en art som strandtudsen vil det være katastrofalt, hvis efterbehandlingen efterlader gode ynglesøer, som så allerede et-to år efter er så tilgroede, at de ikke længere er anvendelige.