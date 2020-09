Se billedserie Der skal være en overordnet plan for, hvor i kommunen solcelleparker kan lægges, mener DN Sorø. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DN Sorø: Solceller og natur skal kunne gå hånd i hånd

Sorø - 01. september 2020 kl. 05:32 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Naturfredningsforening Sorø lægger sig i kølvandet på udtalelser fra politikere fra V og SF.

Hvor er Danmarks Naturfredningsforening henne i alt det her. Hvorfor råber de ikke mere op?

Sådan spurgte formand for byrådet udvalg for teknik og miljø, Jens Nygaard (V) for godt en uge siden i sagen om de solcelleparker, der er på vej til Sorø Kommune.

Men nu melder Danmarks Naturfredningsforening (DN) Sorø så ud. Og foreningen er enig med Jens Nygaard i, at der skal en overordnet plan til.

Må afvente samlet plan Og dermed også enig med byrådsmedlem Linda Nielsen (SF), der har bedt det samlede byråd tage stilling til, om der ikke bør laves en strategi for, hvor i kommunen solcelleparker kan komme på tale, så der ikke skal tages stilling fra sag til sag.

DN Sorø opfordrer også kommunen til at lade de igangværende ansøgninger afvente en samlet plan i form af et kommuneplantillæg.

- DN Sorø er betænkelig ved den manglende overordnede kommunale styring, så det er hurtigtarbejdende kapitalinteresser, som vil komme til at afspejle solcelleparkernes placering, kommenterer formand for DN Sorø, Niels Hilker.

DN Sorø ønsker endvidere, at Sorø Kommune på forhånd opstiller objektive krav til lokalisering af solcelleanlæg.

Objektive krav - F.eks, at det ikke må ligge i områder, som i kommuneplanen er udpeget til større uforstyrrede eller sammenhængende landskaber. At anlægget skal respektere sø- og å-beskyttelseslinjerne og at det ikke placeres i fredede eller på anden måde naturbeskyttede arealer, påpeger Niels Hilker.

DN Sorø ønsker også, at placeringen skal tage højde for, om en solcellepark vil påvirke et Natura 2000 område eller have en negativ effekt på en såkaldt bilag IV beskyttet art.

- Endelig vil vi opfordre Sorø Kommune til at arbejde for en samlet regional planlægning for placering af anlæg, så vi sikrer, at de mindst sårbare arealer bliver udnyttet først. DN Sorø bakker som udgangspunkt op om etablering af solcelleanlæg som led i den grønne omstilling, men vi vil arbejde ihærdigt for, at den grønne omstilling og naturhensyn kommer til at gå hånd i hånd, siger Niels Hilker.