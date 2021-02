DM-præstationerne blev ydet derhjemme. Her er Mads Christensen i gang med at sikre sig bronze.Privatfoto

DM blev roet i privaten

De danske indendørs mesterskaber i roning blev, ligesom denne vinters andre regattaer, afviklet som eKaproning. Sorøs kaproere har alle lånt et ergometer med hjem i privaten og her skulle man logge ind på et Hollandsk udviklet race-program på dagen.