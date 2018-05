DLG sælger resten af Kongskilde

DLG har indgået en aftale om at sælge den tilbageværende del af maskinproducenten Kongskilde Industries i Lynge Eskilstrup ved Sorø til Green Park Partners, en britisk kapitalfond. Green Park Partners overtager dermed Kongskilde Industries' to tilbageværende divisioner: Industridivisionen, der laver systemløsninger til en bred vifte af industrier, samt Korndivisionen, der producerer kornsiloer og systemer til transport af korn. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Et sundt selskab

- Siden vi solgte Kongskildes agro-aktiviteter i begyndelsen af 2017, har vi arbejdet på at sælge den resterende del af Kongskilde. Men vi har ikke haft travlt, da vi de senere år har forbedret indtjeningen af Kongskilde Industries betydeligt. Vi er således meget tilfredse med at kunne aflevere et sundt selskab til en god køber i form af Green Park Partners, der vil fokusere på at drive og udvikle selskabet videre, siger CFO (økonomidirektør) i DLG, Lars Sørensen.