DF er klar med kandidatlisten

- Listen har foreløbigt fem kandidater, som alle er parat til at tage kampen op for de danske værdier og Dansk Folkepartis politik i øvrigt. Vi håber derfor på ,at vi får vælgernes opbakning til en fortsat markant repræsentation i Sorø kommunalbestyrelse. Vi stiller med et rigtig stærkt hold, der dækker kommunen bredt. Lars Damgaard hæfter sig videre ved, at kandidatlisten både rummer erfaring og fornyelse.