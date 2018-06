Hans Hellstrøm Henningsen kan se tilbage på et godt år for DBI. Samtidig er kursen for fremtiden lagt. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: DBI øger omsætningen og lægger en ny global strategi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DBI øger omsætningen og lægger en ny global strategi

Sorø - 06. juni 2018 kl. 09:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stigende efterspørgsel fra den globale bilbranche betyder, at DBI udvider markant og styrker organisationen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er stor efterspørgsel efter teknisk avancerede løsninger og ikke mindst beskyttelsesløsninger, der er tilpasset den enkelte kunde, der betyder. at DBI i Stenmagle nu gearer op. Medvirkende årsag er også de serviceydelser, der supplerer beskyttelsesløsningerne.

Nyt ledelsesteam, ny strategi og markante investeringer i hele værdikæden skal gøre virksomheden klar til fremtidig vækst og udnytte det betydelige potentiale i bilindustrien. Salget voksede fra 160 mio. kr. i 2016 til 173 mio kr. i 2017. Overskuddet før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger steg til 33 mio kr. Det er en stigning på fire procent.

Når alt er afskrevet, nedskrevet og betalt, er overskuddet i 2017 på 6,5 mio. kr. Det var året før på 11,9 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 7 mio. kr. til 117,5 mio. kr.

- Bilbranchen er en kompleks og stærkt konkurrencepræget industri, og kravene til teknologiske specialløsninger og rådgivning stiger konstant. DBI's forretningsmodel, der baserer sig på konsultativt salg af tilpassede beskyttelsesløsninger og skræddersyede serviceydelser, har vist sig at være en attraktiv recept for de globale kunder, siger adm. direktør Hans Hellstrøm. Henningsen.

Et nyt, erfarent ledelsesteam med kompetencer indenfor forandringsledelse og global ekspansion har sammen med den øvrige ledergruppe sat retningen for de kommende års aktiviteter, ogt strategien lægger op til en betydelig vækst i virksomheden.

Hans Hellstrøm Henningsen fortæller, at DBI har investeret i infrastruktur, optimeringer og udvidelser af produktionskapacitet og distribution. Produktudviklingsaktiviteterne er blevet forøget både indenfor midlertidige beskyttelsesløsninger og blivende samlekomponenter til biler - og ikke mindst salgsorganisationen er blevet styrket globalt.

Produktionskapaciteten i Danmark er blevet udvidet markant for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Det er sket via investeringer i nye maskiner og introduktion af tre-holdsskift samt weekendproduktion,

For at imødekomme kundernes stigende kvalitetskrav er DBI i maj 2018 som den første virksomhed i Danmark blevet globalt auditeret med henblik på at opnå bilindustriens nye IATF16949 certificering. Den forventes at træde i kraft fra september 2018.

Det øgede fokus på miljøvenlig produktion og brug af plastmaterialer forventes at få en afsmittende effekt på kundernes krav til deres leverandører.

- Som følge af mange års arbejde i bilindustrien er DBI vel forberedt på de øgede miljøkrav. Vi tilbyder i dag IMDS* registrerede produkter i genanvendeligt termoplast, siger Hans Hellstrøm Henningsen.

- Systemet sikrer systematisk cirkulær genanvendelse, og DBI tilbyder derfor også i stort omfang produkter i genanvendt plast.

Stigende kundekrav til hurtige, sikre leverancer af stadig mere specialiseret karakter løses via en professionalisering af forsyningskæden. Et nyt 9000 kvm. distributionscenter i Polen er under etablering.

- DBI har været aktive i Polen i snart 20 år. Nu udnytter vi denne tilstedeværelse til at etablere det nye centrale europæiske lager, fortæller Hans Hellstrøm Henningsen.

- DBI's Polen site benyttes endvidere til diverse montage opgaver og vil danne rammen for supplerende støberi fra 2019. Det vil udvide DBI's produktionskapacitet både i

Polen og i Danmark.

Styrket salgsorganisation

Investeringen i at styrke salgskanalerne fortsatte i 2017 og vil blive intensiveret i kommende år. Særligt i Kina og Europa har dette fundet sted, og USA vil følge efter.

- Salget i det kinesiske markedet udviklede sig meget tilfredsstillende i 2017 og DBI's investeringer i Kina vil blive yderligere forstærket for at udnytte potentialet i bilindustriens største vækstmarked, siger Hans Hellstrøm Henningsen.