DBI Plastics indstillet til branche-pris

Prisen er indstiftet af Plastindustrien. Det er brancheorganisationens medlemmer, der via afstemning bestemmer, hvem af kandidaterne, der skal have prisen.

»DBI Plastics er nomineret til Plastprisen 2018 for sin mangeårige pionerindsats i den danske plastbranche. I dag har virksomheden fortsat et skarpt fokus på udvikling, vækst og strategisk innovation«.

Pionerånd

- Nysgerrighed og pionerånd har ligget som et grundlæggende præmis, siden min morfar startede den første lille produktion for 80 år siden. Styrken i DBI er en stærk fællesskabsfølelse. Vi arbejder aktivt med at skabe gode professionelle rammer, og grundtanken er, at vi vælger fællesskabet i en innovativ kultur frem for ego'et, har Hans Hellstrøm Henningsen selv sagt om virksomheden.