DAB tavs om byggesag

Som tidligere nævnt på sn.dk har Sorø Boligselskab og entreprenør Georg Berg A/S genoptaget dialogen om et boligbyggeri på Stenkistebuen på Frederiksberg.

De nyopførte boliger blev hurtigt ramt af fugt og skimmelsvap, og boligselskabet mener stadig, at entreprenøren mangler at betale 6,2 millioner kroner for manglerne. En voldgiftssag har været på tegnebrættet, men nu får dialogen altså endnu en chance.