DAB erkender fejl: Brød loven med konsulent til 430.031 kr.

Sorø - 17. maj 2018 kl. 13:02 Af Martin Pedersen

Det var en fejl, at administrationsselskabet DAB og Sorø Boligselskab søsatte et badeværelsesprojekt i boligafdelingen Smedeparken på Frederiksberg uden at sætte en øvre beløbsgrænse for, hvor mange lejer-kroner der måtte bruges på den indledende rådgivning.

Det erkender Jørgen Henriksen, teamchef i DAB.

Der blev brugt 430.031 kroner på cirka 450 timers konsulentrådgivning, inden lejerne forkastede projektforslaget ved en urafstemning. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det har altid været et lovkrav. Det har været en turbulent periode. Men konkret kan jeg ikke sige, hvorfor vi ikke har fanget det. Det burde DAB som administrator have opdaget, siger Jørgen Henriksen.

Det var på et afdelingsmøde i september 2015, at det blev besluttet at indlede et badeværelsesprojekt.

Jan Ekstrøm er beboer i Smedeparken. Han er sur over, at økonomien ikke spillede en større rolle på mødet, og at de 430.031 kroner nu er brugt.

- Jeg synes, det er underligt, at det eneste man blev enige om på mødet, var at nedsætte et byggeudvalg med en blankocheck. Man er bare drønet videre derudaf. Jeg kunne forestille mig, at alle er blevet grebet af idéen. Og jeg forstår ikke, at DAB ikke har sagt »hov, er der en beløbsgrænse?«, siger Jan Ekstrøm.

Han håber, at beboerne i de 91 almene lejeboliger i Smedeparken kan få de 430.031 kroner tilbage.

- DAB har begået en fejl og brugt lejernes penge, og så må DAB til lommerne. Vi vil mangle de 430.031 kroner, når vi skal lave forbedringer fremover. Når de erkender, at de har begået en fejl, så burde de dække tabet, siger Jan Ekstrøm.

Det er dog uvist, om det kan lade sig gøre. Det fortæller DAB's teamchef.

- Umiddelbart er pengene ikke spildt, men pengene er brugt. Det er DAB's direktør, der kan tage stilling til, om beboerne kan få deres penge tilbage, siger Jørgen Henriksen.