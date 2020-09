Cyklister til prøve

I dag, tirsdag, kører 'gulvestede' cyklister rundt i Sorøs gader,og det sker, fordi den cyklistprøve, som politiet i samarbejde med skolerne holder hvert år for 6. klassetrin i foråret, måtte udsættes på grund af Covid-19.

Nu er eleverne kommet i 7. klasse, men cyklistprøven skulle de ikke snydes for, så politiassistent Torben Christensen var klar fra morgenstunden til at sende de unge cyklister ud i gaderne.

I år deltager kun Sorø Borgerskole, Frederiksberg Skole, Pedersborg Skole og Sorø Privatskole. Stenlille Skole plejer også at være med, men her passede arrangementet i år ikke ind i planerne. Der var tale om den indledende prøve. Finalen for de bedste køres senere på efteråret.