Cricketkamp lørdag: De unge mod de gamle

- Vi må jo erkende, at skolens crickethold ikke har fejret mange triumfer i årenes løb. Det skyldes ikke mindst, at en del af gammelsoranerne er fortsat med at spille cricket i en klub efter skoletiden, mens de fleste elever hos os stifter bekendtskab med spillet første gang. Faktisk kan der godt ske det, at vi ender med at mixe holdene for at få større jævnbyrdighed.