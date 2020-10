Pia Nyborg Hansen er leder af Sundhed & Omsorg i Sorø Kommune. Under hendes område er der nu en medarbejder og en borger, der er testet positiv for Covid-19. Men tingene er under kontrol. Privatfoto

Covid-19 nærmer sig sundhedsområdet

Både en medarbejder og en borger inden for området Sundhed & Omsorg er testet positiv, men alt er under kontrol.

Sorø - 28. oktober 2020 kl. 20:29 Af Bjarne Stenbæk

Sundhed & Omsorg er af naturlige årsager særligt sårbare områder, når det handler om corona, og derfor er det specielt vigtigt, at smitten ikke holder sit indtog her. Nu banker smitten imidlertid forsigtigt på i Sorø Kommune, så i den kommende tid er der skærpet opmærksomhed på forholdene. Endnu har det ikke været nødvendigt at indføre restriktioner.

Ikke på arbejde - Vi har under Sundhed & Omsorg en medarbejder, der er testet positiv, fortæller leder af Sundhed & Omsorg, Pia Nyborg Hansen.

Tavshedspligten forhindrer, at Pia Nyborg kan fortælle, hvor den pågældende medarbejder arbejder. Heller ikke, om der er tale om en medarbejder fra et plejecenter eller hjemmeplejen, eller en administrativ medarbejder er det muligt at oplyse.

- Men forholdet er det, at medarbejderen har været hjemme et stykke tid, inden symptomerne opstod, og medarbejderen har heller ikke været på arbejde, efter at testen er foretaget, fortæller Pia Nyborg.

- Derfor har det ikke været nødvendigt at sende medarbejdere til test. Den pågældende medarbejder har ikke i perioden været i kontakt med kolleger.

Hver sjette uge Andre medarbejdere er til gengæld blevet testet, men det skyldes, at der under Sundhed & Omsorg også er en borger, der er testet positiv. Her gælde de samme regler. Det kan ikke oplyses, om der eksempelvis er tale om en borger på et plejehjem eller en hjemmeboende med hjemmepleje.

- Når nu uheldet skulle være ude, er det til gengæld meget praktisk, at tilfældet falder sammen med den normale test, som vi får foretaget blandt personalet hver sjette uge, fortæller Pia Nyborg, der understreger, at der blandt de kommunale medarbejdere er stor opmærksomhed på, at alle regler følges, så risikoen for at blive smittet eller at kunne forårsage, at andre smittes, holdes nede på det lavest mulige niveau.