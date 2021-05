Vaccination er ingen garanti mod, at man kan blive smittet med Covid-19. Der er nu i alt fem smittede på Mølleparken og Blomstergården i Dianalund. Foto: Charlotte Koefoed

Covid-19: Besøgsforbud på to plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud på baggrund af fem smittetilfælde.

Sorø - 17. maj 2021 kl. 12:29 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Plejecentrene Mølleparken og Blomstergården i Dianalund er nu blevet underlagt et besøgsforbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune omgående - og for en periode på fire uger - at fastsætte forbud mod besøgendes adgang til Mølleparken/Blomstergården Plejecenter. Forbuddet indførs, da det skønnes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jævnfør epidemilovens §29, stk. 1.

- Vi kan ikke oplyse, om de enkelte beboere er vaccineret eller ej, siger social- og sundhedschef Annette Homilius, Sorø Kommune.

- Cirka 90 procent af beoerne på de kommunale plejecentre er vaccineret, men man skal huske på, at vaccination ikke er nogen garanti mod, at man kan smittes med Covid-19.

Også andre steder i landet er det set, at ældre er blevet smittet, selv om de er vaccineret. Vaccinen kan så have den effekt, at de ikke bliver så syge af corona, som de ville være blevet uden vaccine.

Det er heller ikke slået fast, om vaccinen også forebygger, at den vaccinerede bærer virus og dermed kan smitte videre.

Derfor er det fortsat vigtigt, at man eksempelvis har fokus på at holde afstand og at holde en høj håndhygiejne med vask og afspritning.

Beboerne på plejecentret har altså i de kommende fire uger ikke mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med Covid-19 på Mølleparken/Blomstergården Plejecenter. Således er det af Leder af Sundhed og Omsorg Pia M. Nyborg Hansen oplyst, at der i perioden den 4. maj 2021 til den 12. maj 2021 har været i alt fire smittede borgere og en smittet fra personalegruppen på tværs af plejehjemmets to afdelinger.