Omkring 40 af de hjemsendte elever er kostelever på Sorø Akademis Skole. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Coronavirus har spredt sig til flere på gymnasie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronavirus har spredt sig til flere på gymnasie

Sorø - 23. september 2020 kl. 16:37 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem gymnasieelever fra den samme klasse på Sorø Akademis Skole er testet positive for coronavirus siden lørdag.

Det er sket efter klassen i sidste uge var på en tredages ryste-sammen-tur. En nær kontakt til en af eleverne blev testet positiv, derefter eleven selv, og på den måde blev virussen bragt videre til klassen.

Det første positive testresultatet blev konstateret lørdag. Tirsdag var tre af klassens elever testet positive, og onsdag eftermiddag er tallet oppe på fem elever.

Smittespredningen på Sorø Akademis Skole betyder, at tre klasser og deriblandt cirka 40 kostelever er sendt hjem og bliver undervist virtuelt.

En af de tre klasser er sendt hjem, da de fem smittede elever alle går i klassen og var på tur sammen i sidste uge. De er hinandens nære kontakter og skal testes negative, før de kan vende tilbage til fysisk undervisning. Indtil videre er omkring halvdelen af klassen testet negativ.

- Det gode er, at vi er i en situation, hvor vi har begrænset udbruddet til en enkelt klasse, siger rektor Kristian Jacobsen.

To lærere har været hjemsendt. De er begge blevet testet negative og er nu tilbage på akademiet.

De to andre klasser blev sendt hjem tirsdag aften, da man troede, at yderligere to elever var smittet.

Men da de i løbet af weekenden havde været tæt på mange andre fra akademiet til en fest, blev det hurtigt besluttet at sende de to klasser hjem. Man overvejede også at lukke ned for al fysisk aktivitet på skolen. Deres tests viste sig dog at være negative.

Gymnasiet er nu i gang med at danne sig et overblik over, hvornår de to klasser kan være tilbage på skolen og genoptage den fysiske undervisning.

- Men fordi vi har meldt det ud og har sendt en række kostelever hjem, så er det svært bare at beslutte, at der ikke er virtuel undervisning alligevel. Én ting er, at det er bøvlet. Men vi skal glæde os over, at der er færre smittede elever, end vi troede i første omgang, siger Kristian Jacobsen.