Der er et væld af aflysninger i kølvandet på den alvorlige situation, coronavirus har skabt. Illustration: Merete Jensen

Coronavirus giver mange aflysninger

Dem indsats, der fra centralt hold nu for alvor sættes ind mod coronaen, medfører naturligt nok et væld af aflysninger.

En del af den kommende tids aflysninger nævner vi her, men man kan mere eller mindre gå ud fra, at arrangementer ikke gennemføres. Der kan naturligvis også søges oplysninger på arrangørernes Facebook og hjemmesider.

SOR IF aflyser al træning til og med 29. marts. Foreningens forårsopvisning ligger 18. april, så her en beslutning om, hvorvidt den aflyses eller gennemføres ikke truffet endnu.

Dianalund IF lukker også ned for alle aktiviteter, ligesom forårsopvisningen 29. marts er aflyst. Aflysning rammer også foeningens store forårsfest i Holberghallen lørdag aften.

Ruds Vedby Idrætsforening lukker ned for alle aktiviteter i to uger fra 12. marts.

Det samme gør Sorø Freja samt Stenlille IF, og det medfører også aflysning af SIFs forårsopvisningen 29. marts. LBI har aflyst al træning frem til 30. marts - foreningens generalforsamling 19. marts bliver udsat til et senere tidspunkt.

Også Pedersborg GI og Slaglille-Bjernede GI aflyser alle aktiviteter. Den fælles opvisning 28. marts er udsat. Foreningerne forsøger at finde et andet tidspunkt.

Kulturcafé Ludvig har aflyst koncerten med Sticky Fingers (Rolling Syones Tribute) fredag aften. Sticky Fingers kommer i stedet til Sorø i efteråret - billetter refunderes via Ticketmaster.

Aflyst er også de to koncerter med henholdsvis Ivan Pedersen Band 21. marts og Die Herren 27. marts. Også her er Ludvig-folkene i gang med at finde nye datoer, Billetterne refunderes gennem Ticketmaster.