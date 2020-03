Der er et væld af aflysninger i kølvandet på den alvorlige situation, coronavirus har skabt. Illustration: Merete Jensen

Coronavirus giver mange aflysninger

En del af aflysningerne i Sorø Kommune nævnes her, men man kan mere eller mindre gå ud fra, at arrangementer ikke gennemføres. Der kan naturligvis også søges oplysninger på arrangørernes Facebook og hjemmesider.

- Det er en ærgerlig situation, men vi følger naturligvis de anvisninger, der gives fra centralt hold, siger foreningens formand, Niels Jensen.

SOR IF aflyser al træning til og med 29. marts. Foreningens forårsopvisning ligger 18. april, så her en beslutning om, hvorvidt den aflyses eller gennemføres ikke truffet endnu.

Dianalund IF lukker også ned for alle aktiviteter, ligesom forårsopvisningen 29. marts er aflyst.

Kulturcafé Ludvig har foreløbig aflyst koncerten med Sticky Fingers (Rolling Syones Tribute) fredag aften. Sticky Fingers kommer i stedet til Sorø i efteråret - billetter refunderes via Ticketmaster. Også de to koncerter med henholdsvis Ivan Pedersen Band 21. marts og Die Herren 27. marts er i farezonen.

Fuck Cancer-løbet 29. marts er aflyst. Løbet skulle samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Indsamlingen fortsætter, og arrangøren, Michael Jensen, fortæller, at folk er begyndt at donere 110 kroner til mobilepay 60618818 med navn og indsamling. Beløbet går ubeskåret til indsamlingen, og lige nu er der indsamlet cirka 10.000 kroner.

Ruds Vedby Idrætsforening lukker ned for alle aktiviteter i to uger fra 12. marts. Det samme gør Sorø Freja samt Stenlille IF, og det medfører også aflysning af SIFs forårsopvisningen 29. marts. LBI har aflyst al træning frem til 30. marts.