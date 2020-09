Det er nye tider for kommunens børnehuse, der må være parate til at blive lukket fra den ene dag til den anden. Det er tilfældet i Krongården lige nu. Billedet her er dog fra Grønnegården. Foto: Jens Wollesen

Coronavirus: Skoler, borgerservice og børnehus er ramt

Mandag eftermiddag blev en elev i 4. klasse også konstateret smittet, og derfor blev flere sendt hjem. Det er samlet set en 4. klasse, to 9. klasser og 14 af skolens ansatte. Desuden er de to 8. klasser også hjemsendt og bliver undervist virtuelt på grund af personalemangel på skolen.

- Om vi skal lukke skolen, handler om, hvornår vi ikke har personale nok til at lave skole her. Vi vurderer, at vi ikke er der endnu, siger skoleleder Søren Brockdorff Jensen.

Han satser på, at 9. klasserne kan vende tilbage til skolen torsdag eller fredag, og at 4. klassen kan vende tilbage mandag.

Det betyder, at to 6. klasser og to 4. klasser er blevet sendt hjem i isolation. Den ene 4. klasse og halvdelen af den anden 4. klasse er indtil videre vendt tilbage i takt med, at de er blevet testet negative.