Coronavirus: Respirator-brugere vil have tryghed

Sorø - 20. marts 2020

Jørgen Lenger er udviklingschef i Muskelsvindfonden. Han har for nyligt deltaget i et møde med Sundhedsstyrelsen, hvor han varetog mange respirator-brugeres interesser i forhold til coronavirus.

Han venter stadig på at få et svar fra myndighederne på, om handicappede må få deres hjælpere med ind på et sygehus.

- Det her er et problem for dem, der skal indlægges, og for alle, der bliver bange. Alle respirator-brugere vil gerne have en tryghed, siger Jørgen Lenger til DAGBLADET og Sjællandske.

Han forklarer, at der er forskel på en hjemme-respirator og sygehusets respirator.

- Man har sin egen individuelle respirator, som ikke er den samme, som sygehusene bruger. En hjemme-respirator er en anden type maskine, og man skal være oplært for at anvende den. Den oplæring får handicaphjælpere. Men det gør sygehusenes personale ikke, så sygehuset kan ikke umiddelbart overtage behandlingen af personer med respirator, siger han.

Desuden har handicappede nogle fuldstændigt individuelle behov, forklarer han.

- De skal for eksempel støttes på en bestemt måde eller puden skal ligge på en bestemt måde. Derfor har man meget brug for at have sin egen handicaphjælper med, og derfor er det så vigtigt for de her mennesker, at de kan tage deres egen handicaphjælper med, siger Jørgen Lenger.