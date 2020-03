Coronavirus: Mangel på mundbind aflyser tandbehandlinger

Man må skrubbe tænderne godt, mens Sorøs kommunale tandpleje har nedskaleret driften. Arkivfoto: Anne Wandahl

Sorø - 09. marts 2020

Ikke-akutte tandbehandlinger bliver i øjeblikket aflyst hos Sorø Kommunale Tandpleje, fordi coronavirusset har medført mangel på mundbind og handsker.

Leverandørerne har simpelt hen svært ved at følge med efterspørgslen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune kalder det en midlertidig omlægning af driften, som træder i kraft i dag.

- Det er ikke kun en udfordring i Sorø Kommune. Men vi har valgt at tage det her skridt, og lige så snart vi kan købe værnemidler igen, vil vi overveje at gå tilbage til almindelig drift, siger Annette Homilius, der er social- og sundhedschef.

Sorøs kommunale tandpleje behandler børn op til 18 år og voksne med fysiske eller psykiske udfordringer.

Mundbind og handsker er helt normalt udstyr i tandplejen på Rådhusvej i Sorø og er en almindelig del af klinikkens forebyggende tiltag.

En række behandlinger bliver prioriteret højere end andre. Det er tandreguleringer, patienter med smerter eller meget store huller, rodbehandlinger, tandudtrækninger samt komplicerede behandlinger som større operationer.

Hvis der opstår akutte problemer som tandskader eller smerter, kan man stadig kontakte den kommunale tandpleje.

- Vores leverandører kan ikke levere nye forsyninger. Derfor skalerer vi lige ned og afventer, om det ikke er muligt at få nye forsyninger. Det er forholdsregler for at være sikker på, at dem, der har brug for behandling, får behandling. Rutineopgaver må vente, siger Annette Homilius.

Hvis problemet kommer til at strække sig over en længere periode, er det usikkert, hvad den kommunale tandpleje så gør.

- Det, jeg kan sige, er, at vi følger udviklingen og de centrale udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen. Nu har vi taget det her skridt for at sikre, at vi stadig kan behandle dem, der har behov for det. Vi vil løbende vurdere, om vi skal gå tilbage til almindelig drift, hvis vi kan købe flere værnemidler, siger Annette Homilius.