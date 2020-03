I en trafikulykke brækkede Janus Tarp nakken, så han i dag sidder i kørestol og bruger respirator. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Coronavirus: Handicappede som Janus er blevet kaste-bold i corona-kaos Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronavirus: Handicappede som Janus er blevet kaste-bold i corona-kaos

Sorø - 20. marts 2020 kl. 09:45 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste har nok hørt om risikogrupper i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Risikogrupperne er blandt andet ældre og kronisk syge.

Men der eksisterer også en særligt udsat risikogruppe. Det er mennesker, der for eksempel har muskelsvind, ALS eller efter en ulykke har brug for respirator døgnet rundt.

Janus Tarp fra Sorø tilhører gruppen af særligt udsatte. I en trafikulykke brækkede han nakken, og derfor sidder 47-årige Janus Tarp i kørestol og har døgnet rundt brug for hjælp til at trække vejret. Faste handicaphjælpere sørger for at hjælpe ham.

Men for Janus Tarp har coronaudbruddet på kort tid bragt usikkerhed og nervøsitet ind i hans hverdag. For myndighederne har endnu ikke svaret på, hvad der skal ske med hans handicaphjælpere, hvis han bliver smittet med coronavirus og bliver så syg, at han skal indlægges på sygehuset. Det er uafklaret, om de faste hjælpere komme med ind på sygehuset eller ej.

- Jeg bruger rigtig meget energi på at tænke over det og er rystet og nervøs. Hvornår rammer det en selv? Det går alle og tænker på, men jeg synes, jeg har nogle ekstra udfordringer. For hvem skal hjælpe mig, hvis jeg skal indlægges? Den utryghed går jeg rundt med hele tiden. Og den bliver ikke mindre af, at man ser tv og hører om alle mulige skrækscenarier, siger Janus Tarp til DAGBLADET og Sjællandske.

På grund af restriktioner i kølvandet på coronaudbruddet er der ikke frit adgang til sygehusene, da sygehuset på den måde kan blive udsat for smittefare.

Derfor er det også et uafklaret spørgsmål, om handicappede må få deres handicaphjælpere med ind på sygehuset. Det ærgrer Janus Tarp, for han er meget afhængig af sine faste hjælpere. De sikrer blandt andet, at hans respirator fungerer, som den skal.

- De ved lige præcis, hvad de skal gøre, og hvilke problemer der kan opstå. Tingene skal gøres på en helt særlig måde. Det kan være vanskeligt at forklare det i en situation, hvor man i forvejen er syg. Så man er dybt afhængig af hinanden og kommer meget tæt på hinanden, siger Janus Tarp.

Siden 2016 har han været formand for Ulykkespatientforeningen.

På et møde mellem Sundhedsstyrelsen og en række patientforeninger blev flere corona-problematikker fremlagt - blandt andet spørgsmålet om handicaphjælpere.

I første omgang lovede Sundhedsstyrelsen, at den ville komme med et svar. Men undervejs i processen har man besluttet, at det ikke er Sundhedsstyrelsen, men Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal sørge for en afklaring. Og Styrelsen for Patientsikkerhed henviser nu videre til Socialstyrelsen.

- Hvad gør man i mit tilfælde, hvor jeg har så specielle behov, at jeg gerne vil have mine hjælpere med på sygehuset? Det er nødvendigt med nogle, der kender mig og mine behov, især hvis det er en længere indlæggelse, siger Janus Tarp.

Han håber, at myndighederne vil komme med nogle konkrete retningslinjer, som sygehusene skal følge.

- Jeg vil gerne vide, hvordan jeg bliver modtaget og håndteret på sygehuset, hvis jeg skal indlægges, og om jeg kan tage mine hjælpere med. Så jeg kan forberede mig, også mentalt. Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg har lov til at tage nogle med, som kender mig, siger Janus Tarp.