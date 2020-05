Børnepasningen i Sorø kommune åbnede den 15. april efter ugers corona-nedlukning. Billedet her er fra Naturbørnehuset i Munke Bjergby. Foto: Thomas Olsen

Coronakrisen udløser rabat på børnepasning

Sorø - 12. maj 2020

Op til 1500 kroner per barn kan man som forælder forvente at få tilbagebetalt, hvis ens barn blev passet i dagtilbud eller sfo under corona-restriktionerne. Det gælder både kommunale og private dagtilbud og sfo'er i Sorø kommune.

Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har nemlig besluttet, at forældre skal have 50 procent af den månedlige pris tilbage. Pengene bliver formentlig udbetalt i løbet af de kommende uger.

Det er som kompensation for perioden fra den 15. april til 11. maj. Også selvom børnenes institutioner har været åbne i hele perioden.

- Vi har ikke kunnet tilbyde det samme dagtilbud som før coronakrisen. Det har ikke været helt samme kvalitet, og det har været vanskeligere for forældrene, siger Lars Damgaard (DF) til DAGBLADET og Sjællandske.

Han er formand for børne- og undervisningsudvalget.

Kompensationen er på niveau med Slagelse kommune, hvor forældrene også får 50 procent tilbage.

Normalt koster børnepasningen mellem 900 og 3000 kroner om måneden, alt efter hvilket tilbud der er tale om. Det billigste er sfo2, mens det dyreste er en plads i en vuggestue.

Politikerne kunne frit vælge, om forældrene skulle have penge tilbage, og hvor meget de i så fald skulle have.

Forældrene til de børn, der går i dagpleje, vuggestue, børnehave og sfo her i kommunen, betaler tilsammen 2.834.500 kroner til Sorø Kommune for pasningen. Det svarer tilfuld takst for 1461 børn.

Dermed vil der altså være en kommunale udgift på 1,4 millioner kroner.

Et enigt folketing står bag aftalen om, at landets kommuner har mulighed for at kompensere forældrene.

I første omgang bliver det en udgift for kommunen. Det bliver dog betragtet som en corona-relateret udgift, som kommunen får kompensation for.

Udgiften bliver ikke kompenseret krone for krone. I stedet bliver udgiften en del af et politisk spil og vil indgå i en samlet opgørelse af kommunernes corona-udgifter, som skal danne grundlag for en forhandling med finansministeriet.

Derfor ved Sorø Kommune endnu ikke, præcis hvor stor den statslige kompensation bliver.

- Men vi tror på, at vi får pengene. Hvis det bliver en udfordring for os, kigger vi på det til den tid, siger udvalgsformand Lars Damgaard.