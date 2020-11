Corona-sommeren blev lidt bedre for børnene

- Vi er så privilegerede, at vi i Sorø Kommune jo allerede har et tilbud om sommerferieaktiviteter for børnene, men pengene fra Folketinget var med til at hæve niveauet. Bevillingen betød også, at Sorø Kommune gik i endnu tættere dialog med foreningsliv og andre civilaktører om flere aktiviteter. Sammen fik vi en masse ting til at ske, og det samarbejde har fungeret rigtigt godt, siger Bo Christensen (C), der er formand for kultur- og fritidsudvalget.