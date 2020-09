På grund af coronapandemien må hovedindgangen til statsgymnasiet kun bruges til at gå ind ad, og ikke til at gå ud ad. Nu er tre gymnasieelever testet positive for coronavirus. Foto: Jens Wollesen

Corona på ryste-sammen-tur: Gymnasieelever sendt hjem

Hen over weekenden er tre gymnasieelever i samme klasse på Sorø Akademis Skole blevet testet positive for coronavirus.

I sidste uge var klassen på en tredages ryste-sammen-tur. Og derfor har de tre positive tests nu fået den konsekvens, at hele klassen, klassens to lærere og omkring 10 kostskoleelever er blevet bedt om at blive hjemme og lade sig teste.

- Inden turen overvejede vi, hvilken risiko der var forbundet med den. Og vi vurderede, at der ikke var større risiko ved at tage på tur, end ved at have undervisning hjemme på skolen, siger rektor Kristian Jacobsen.