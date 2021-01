Rune Trappaud Rønne er initiativtager til foreningen Pust. I øjeblikket er hele verdenskortet farvet rødt og meget lukket ned, og det har fået de frivillige til at gå nye veje. Foto: Thomas Olsen

Corona-lukket forening vil hjælpe virtuelt

Sorø - 21. januar 2021

Coronapandemien har medført mange begræsninger. Men nogle steder har den også fremprovokeret kreativitet.

Det er blandt andet tilfældet i foreningen Pust, der organiserer samtalegrupper. De gældende restriktioner er en midlertidig stopklods for samtalegrupperne.

- Corona har lagt os ned, så alle arrangementer er blevet aflyst, fortæller Rune Trappaud Rønne.

Han er initiativtager til foreningen og frivillig daglig leder. Foreningen blev dannet i 2019, og i dag står den bag sorggrupper for børn, unge og voksne og en skilsmissegruppe.

Pausen har fået foreningens frivillige til at tænke kreativt og finde på et nyt tilbud.

- Vi vil gerne hjælpe nogle mennesker og sætte ind mod ensomhed. Vi har længe diskuteret, hvordan vi kan bidrage med noget. Vores bud på det er at lave onlinegrupper for ensomme unge, siger Rune Trappaud Rønne.

Det er planen at oprette to forskellige grupper, en for unge mellem 12 og 18 år og en anden gruppe for 19- til 30-årige.

Det vil være faste grupper på seks eller otte personer, hvor man mødes hver 14. dag på en online platform. Foreningens frivillige hjælper med at starte grupperne op og lede møderne.

- Vi vil sætte rammerne for en seriøs samtale. Vi skal snakke om ensomheden, og om hvordan de har det. De skal have en oplevelse af at møde andre, der har det ligesom dem, så de opnår en normalisering og kan acceptere situationen, siger Rune Trappaud Rønne.

- Og det vil vi gøre, så længe der er brug for det. Det er meningen, at grupperne på langt sigt kan være selvkørende, siger han.

Nu leder foreningen efter interesserede og håber at have fundet deltagere nok til en eller to grupper om et par uger.

Er man interesseret, kan man kontakte foreningen på emailen rune@pust.nu eller via de sociale medier.