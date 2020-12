Artiklen: Corona lukker to børnehuse

Begge institutioner forventer dog at lukningen bliver ret kortvarig,.

I Villa Villakulla, der normalt huser 110 børn, er det en medarbejder, der er smittet, men medarbejderen har været både i vuggestue- og i børnehaveafdelingen. Derfor har det været nødvendigt at lukke hele institutionen og sende alle hjem til test.

I Regnbuen med 60 børn er det et barn, der er konstateret smittet med Covid-19. Derfor måtte forælderen mandag tage børnene hjem. Personalet skal nu testes, men man forventer at kunne åbne institutionen igen efter jul.

På Frederiksberg er der en enkelt dagpleje, der har måttet lukke ned for at blive testet. Her var det dagplejerens hjemmeboende datter, der blev konstateret smittet.