Se billedserie Hørkram er klar til at tage næste skridt mod fremtidig vækst. Til den rejse søger virksomheden flere medarbejdere, fortæller administrerende direktør Preben Kristensen. Foto: Thomas Olsen

Corona-krisen er slut: Hørkram mangler folk

Den store soranske cateringvirksomhed er har nået samme omsætning som før corona. Virksomheden vil gerne sætte mere fart på, men det kræver flere medarbejdere.

Sorø - 08. september 2021 kl. 18:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Den store cateringvirksomhed Hørkram i Sorø buldrer deruda'. Covid-19 var en skidt oplevelse, selv om virksomheden slap igennem med skindet på næsen, men 2020 er sendt til skrot, og nu kigger Hørkram fremad.

- Vi omsatte i 2019 for 3,5 milliarder kroner og stod til i 2020 at få det bedste år nogensinde, fortæller administrerende direktør Preben Kristensen.

- Covid-19 betød, at vi mistede en halv milliard i omsætning. Det er altså rigtig mange penge - også selv om der stadig er 3 milliarder tilbage. Nu kører vi på samme dagsomsætning som i august-september 2019, og vi er klar til at udvide vores marked.

100 nye kunder Hørkram leverer til 90 af landets kommuner, og der er netop kommet to nye med. Det har været med til at sikre, at virksomheden kom nogenlunde helskindet gennem corona-krisen, for restaurations- og festivalbranchen har været lukket totalt ned. Undervejs blev branchen rigtig god til take-away, men selv om der nu er åbnet igen, og der er kommet godt gang i konfirmationer og bryllupper med videre, er branchen endnu ikke i fulde omdrejninger.

For nylig er Hørkram begyndt at levere til Grønland, ligesom en dansk kantinegruppe kommet med, og Hørkram har taget i alt cirka 100 nye kunder ind.

- Men væksten har også betydet, at vi i august og september har måttet sige nej til nye kunder, siger Preben Kristensen.

- Fremfor at ekspandere yderligere har vi valgt at koncentrere os om at levere den høje kvalitet, vi er kendt for. Men fra oktober kan vi åbne for ny tilgang.

Siden april har Hørkram ansat 80 nye medarbejdere. I alt tæller virksomheden i Sorø og Aarhus 1.020 ansatte - af dem er de 670 i Sorø.

- Og vi kan sagtens bruge flere stort set inden for alle grupper, siger Preben Kristensen, der frem mod sommeren 2022 forventer at kunne sætte19 nye lastbiler på gaden, mens otte skal udskiftes. Og virksomheden er i gang med at erstatte dieselbiler med hybridbiler. Frem mod årsskiftet når virksomheden op på, at 21 af de 190 biler i Sorø hybridbiler.

Uddanner selv I Sorø har Hørkram blandt andet frugt og grønt, egen slagterafdeling, egen fiskeafdeling, kolonial, færdigretter, vin og spiritus samt et stort sortiment i nonfood. Dertil kommer, at der er mange, som plukker og pakker varer, ligesom der er sælgere og folk i administrationen. Så der er mange muligheder for at få job - også selv om man ikke kører en lastbil.

- Det er naturligvis godt at kunne ansætte uddannede, men i mange af vores afdelinger er det sådan, at vi gerne uddanner medarbejderne selv. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage. Hvis man godt kunne tænke sig et job hos os, skal man bare henvende sig, siger Preben Kristensen.

- Heldigvis har vi meget dedikerede og fleksible medarbejdere, så vi når det, vi skal nå, men vi kører i øjeblikket med for meget overarbejde og for mange vikarer. Det skal vi have ændret på.

Hørkram kommer i mere end 10.000 danske køkkener. Virksomheden har mere end 30.000 unikke varenumre. I Sorø har Hørkram 62.000 kvadratmeter under tag, og der er mulighed for at udvide yderligere.