Corona-hotspot: Nu fremskyndes nyt test-team

Sorø - 11. august 2020

På grund af den skærpede corona-opmærksom på Sorø Kommue, fremskynder kommunen nu oplæringen af 10 sygeplejersker, der skal fungere som et test-team for de ansatte på plejecentrene. Sygeplejerskerne skal som udgangspunkt ikke selv teste ældre borgere, men skal træne kommunens ansatte i at pode for virus.

Sorø Kommune var allerede i gang med at få teamet på plads, og det var planen, at oplæringen af trænerne skulle være færdig i løbet af de næste par uger. Den officielle frist er den 1. september. Men nu er kommunen i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Sjælland for at få det på plads allerede i denne uge og mandag i næste uge.

- Det er for at sikre, at vi er klar til at teste bredt og med det samme, at vi fremskynder det her. Så det er for at være på den sikre side, fordi vi nu desværre har ramt det magiske tal, og så er vi allesammen ekstra opmærksomme, siger Annette Homilius.

Hun er social- og sundhedschef i Sorø Kommune.

Landets kommuner skal teste både ansatte og borgere i ældreplejen hver sjette uge. Opstår et udbrud af coronavirus i ældresektoren, skal alle ansatte og borgere testes hver anden uge.