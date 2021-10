Corona har skabt kø i den kommunale tandpleje. Tegning: Mikael Nielsen Foto: Mikael Nielsen/Mkiael Nielsen

Corona har skabt kø i den kommunale tandpleje

2.000 venter på at komme til tandlægen.

Sorø - 03. oktober 2021 kl. 19:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

For Sorø Tandpleje har Covid-19 skabt særlige udfordringer. Der er nemlig skabt en kø, så ved opgørelsen i august ventede 2.056 på cariesbehandling - altså almindelig tandlægebehandling for eksempel mod huller i tænderne - og 93 ventede på en tandregulering.

Her er der dog tale om et fald i forhold til juni og juli, hvor tallene viste henholdsvis 2.306 og 106.

- Vi fik på mødet i Social- og Sundhedsudvalget forleden en redegørelse, og vi er meget fortrøstningsfulde, siger formanden for udvalget, Lars Schmidt (DF).

- Et af de helt store problemer har været, at tandplejen har modtaget meget sene afbud. I gennemsnit har der været tale om fire udeblivelser om dagen, og så er det jo svært at få regnestykket til at gå op.

Alle med tid bliver tilset Coronaen betød, at tandplejen måtte sætte et nødberedskab op, og vigtigt for udvalget var det, at alle, der havde en tid i nødberedskabs-perioden, blev tilset. Ventelisten er generelt set vokset i de seneste år, men efter sommerferien har den været fældende. Og i forhold til den almindelige tandbehandling arbejder tandplejen nu med en overbooking på 20-30 procent for at nå i mål.

Fra kommunalt hold er der tidligere sat ind for at få nedbragt ventelisterne. En specialtandlæge kommer tre timer om ugen i en to-årig periode fra 1. januar 2021. Dertil kommer i samme tidsrum en klinikassistent på 15 timer om ugen.

I juni fratrådte helt planmæssigt en caries tandlæge og en klinikassistent med speciale i caries. De havde fra nytår været i aktion 21 timer om ugen.

En corona-udgift I Sorø Tandpleje har der også været stor fokus på at optimere patient-flowet - naturligvis under hensyntagen til, at gældende retningslinjer bliver overholdt

Merudgifter på området finansieres over Covid-19 kompensationen fra staten. Det betød, at kommunalbestyrelsen i Sorø 16. september 2020 kunne yde 1.054.000 "corona-kroner" til tandplejen.