Børnene i vuggestuer og børnehaver har også været mere udenfor under coronapandemien. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Corona har lært forældre at aflevere barnet ved lågen

Sorø - 22. november 2020 kl. 15:22 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Coronapandemien og nedlukningen af den offentlige sektor har lært danskerne meget.

Situationen har også lært småbørnsforældre at aflevere ude ved lågen, når barnet skal i vuggestue eller børnehave, og det er en god ting. Det har bestyrelsen for dagtilbuddene i den nordlige del af Sorø kommune konkluderet.

Når forældrene ikke går med ind i huset, men afleverer barnet til en pædagog ved lågen, bliver situationen mindre konfliktfyldt.

- Med små børn er det nogle gange sådan, at afleveringen er sværest for forælderen og ikke for barnet. Især hvis det er forældrenes første barn, kan det være svært at give slip. Sådan er det bare, og det er fair. Nu bliver det ikke trukket i langdrag, når der skal siges farvel, forklarer Britta Huntley, der er områdeleder i Sorø Kommune.

Derfor er områdebestyrelsen i gang med at undersøge, om ordningen kan fortsætte som en generel regel. Nogle af områdets institutioner har allerede valgt at holde fast i proceduren.

Det har også givet en ekstra tryghed for børnene, at forældrene er blevet bedt om selv at medbringe dyne og pude til sovebørn. Områdebestyrelsen har allerede besluttet, at den ordning indtil videre skal fortsætte.

- Der er rigtig meget tryghed i, at det dufter af mor og far. Hvis et vuggestuebarn før i tiden havde svært ved at falde i søvn, bad vi nogle gange forældrene om selv at tage en dyne med, siger Britta Huntley.

- Der er sket mange positive ting. Det er altid sundt at tage sin praksis op til revurdering og se, om man kan gøre noget bedre, siger hun.