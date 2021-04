Corona-håndtering: Rådgiver fik nul borger-henvendelser

Det var egentlig meningen, at den kommunela borgerrådgiver skulle have foretaget en evaluering af kommunens corona-indsats set ud fra et borgerperspektiv, men i den redegørelse, som Susanne Wærling netop har afleveret til politisk behandling fremgår det, at corona-håndteringen ikke har affødt en eneste klage, så den evaluering er hurtigt overstået. Det betyder ikke, at der ikke har været bekymringer - blandt andet i forhold tilde ældre, der i perioder har levet mere eller mindre isoleret på plejecentrene, men klager har situationen altså ikke medført.

