Se billedserie Ida Malchau er uddannet i sundhed og ernæring med en kandidatuddannelse fra Københavns Universitet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona blev starten på en drøm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona blev starten på en drøm

Sorø - 25. september 2020 kl. 19:03 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Ida Malchau har sammen med sin mand ryddet en lade, beklædt væggene med OSB-plader, monteret træbetonplader fra Troldtekt højt oppe under loftet og malet gulvet med epoxy-maling. Alt sammen på tre uger. Mandag ankom 18 spinningcykler.

- Det er en drøm, det her, udbryder Ida Malchau.

Holdet manglede lokale Indretningen af et træningslokalet i laden er sket spontant, fordi hun pludselig stod uden lokale til de fleste af sine deltagere på holdet »Kost og krop«. Normalt foregår træningen i Kroppens hus i Sorø, hvor Ida Malchau også er personlig træner, men på grund af corona var det kun muligt at have otte deltagere på holdet, som skulle starte i august. Der var 33 tilmeldte. Så traf Ida Malchau en hurtig beslutning og indrettede laden derhjemme som træningshal.

Hun har brugt mange penge på 18 Body Bike Smart+-spinningcykler, som hendes »Kost og krop«-hold bruger i træningen, og hun vil derudover tilbyde åbne spinning-hold fra oktober.

Hun informerede deltagerne om, at de skulle møde op på hendes hjemadresse, et landsted i Fjenneslev, i stedet for i Kroppens hus.

- Jeg var så bange for, at folk ikke ville komme, og at de ville have deres penge tilbage, siger hun.

Men de kom allesammen og var endda glade for at komme på landet.

»Hvor er det autentisk«, »Kan vi træne ude?« Det var nogle af reaktionerne, hun fik fra deltagerne på Kost og krop, som er et vægttabshold.

- De arbejder næsten allesammen på kontor. Når man sidder bag en skærm fra 8-16, så vil man gerne ud og have noget frisk luft, forklarer Ida Malchau.

Reception markerer åbningen Starten på træningshallen i Fjenneslev har været spontan, og nu vil Ida Malchau gerne markere officielt, at der er et nyt træningstilbud i området. Derfor holder hun reception lørdag den 3. oktober klokken 10-13 på Tornmarksvej 8 i Fjenneslev. Alle er velkomne.

Hun serverer mad og drikke, og der er mulighed for at vinde personlig træning og kostplan. Efter receptionen begynder hun at tilbyde spinning i træningshallen.

Starten var på en løbetur Modet til at starte træningshallen opbyggede Ida Malchau under corona-nedlukningen. I begyndelsen af nedlukningen var hun på en løbetur med tidligere kunder på ét af hendes træningshold. Én af de andre løbere foreslog, at de begyndte at træne hjemme på Ida Malchaus landsted. Det gjorde de så.

- Jeg fyldte en trillebør med grus, fandt en mukkert og lavede et savbræt til en fukssvans. Så lavede jeg sådan en rigtig back-to-basics håndværker-træning, fortæller Ida Malchau.

Hun byggede redskaber Back-to-basics-træningen kom til at ligge fast tirsdag og torsdag med ni deltagere under corona-nedlukningen.

Herefter markedsførte hun holdet som »Strong and fast«. Sammen med sin mand, der er håndværker, tømrede hun rafter sammen udenfor og hang reb op, man kan kravle op i.

Der blev også lavet et stativ, en rag, til at gå armgang med fritsvævende fødder. Og der blev rullet traktordæk ud, som kunnne bruges i træningen, der er inspireret af crossfit.

I sommerferien fortsatte hun med at træne »Strong and fast« udendørs i sin egen have.

Derfor var hun en smule forberedt, da det i august stod klart, at hun maksimalt kunne træne otte deltagere på sit »Kost og krop«-hold i Kroppens hus, og hun turde godt bringe træningen hjem til sig selv.

- Nu havde jeg kørt corona-træning, forklarer Ida Malchau om hvorfor hun var klar til at have træning hjemme ved sig selv.

Overkrop skal have pondus Hun har nu tre hold i sit hjem i Fjenneslev: to »Kost og krop«-hold og ét »Fast and strong«-hold, og hvert hold kommer to gange om ugen for at træne.

I oktober starter Ida Malchau åbne hold, hvor man kan deltage med et »klippekort«, og der vil være mulighed for at træne seks dage om ugen.

- Vi skal have nogle flere med noget pondus i overkroppen. Enten cykler folk eller også løber de, siger hun og betragter træningsredskaberne i baghaven.