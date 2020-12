Corona: Sorø Akademi live- streamede sin juleafslutning

Rektor fik hjælp at to unge freelance-ildsjæle, Jacob Malling og Jacob Sørensen, som stod for den tekniske side af sagen. De er begge tidligere elever på Sorø Gymnastiefterskole, som de også hjælper med livestreaming og videooptagelser af gymnastikopvisninger med videre. De kommer også til at stå for Sorø Akademis store orienteringsaften den 20. januar. Den bliver nemlig også blive livestreamet.

Rektor Kristian Jacobsen var ellers alene om juleafslutningen, så han både spillede og sang for i bedste Philip Faber-stil, ligesom han stod for uddeling af legater til cirka 25 dygtige og aktive nuværende elever på skolen. Han sendte også en kort julehilsen og opfordrede eleverne til at takke deres lærere for at have håndteret den virtuelle undervisning godt.