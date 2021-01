Se billedserie - Jeg mærkede stort set ingenting, lød det fra 89-årige Lilly Andersen efter vaccinationen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Lilly og Konny fra Sunesvej sagde ja til vaccinen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Lilly og Konny fra Sunesvej sagde ja til vaccinen

85 borgere blev vaccineret på Kaarsbergcentret torsdag.

Sorø - 14. januar 2021 kl. 18:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

85 borgere, der alle var fyldt 85 år og modtager personlig eller praktisk hjælp i eget hjem, blev torsdag eftermiddag vaccineret mod Covid-19. Det foregik på Kaarsbergcentret, hvor Region Sjælland og Sorø Kommune havde oprettet et pop up-vaccinationscenter. Sorø Kommune sørgede i samarbejde med Nygaards Turist- & Minibusser for, at folk blev transporteret til og fra vaccination.

For Lilly Johanne Andersen på 89 og Konny Klausen på 87 var der aldrig nogen tvivl om, at de ville takke ja til vaccinationen. Begge kom til Kaarsbergcentret fra deres private bolig på Sunesvej i Sorø.

Aldrig i tvivl - Det er godt, at vi kan blive vaccineret, siger Lilly Andersen.

- Og jeg synes, at de restriktioner, der er indført for at få bugt med coronaen, er helt i orden.

Livet er nok blevet en smule mere ensomt, men for Lilly Andersen betyder det ikke så meget.

- Jeg går ikke længere til noget, så jeg mærker det ikke så meget. Julen var fin. Jeg var til juleaften hos et af mine børnebørn.

Heller ikke Konny Klausen var ramt af tvivl i forbindelse med vaccinationen.

- Nej, selvfølgelig skulle jeg vaccineres. Det har jeg vidst hele tiden, siger hun.

- Corona-tiden har været stille og rolig for mig, men nu er der også grænser for, hvor meget jeg kan i forvejen, så der har ikke været den store forskel. Jeg føler ikke, at jeg er gået glip af noget, og julen blev rigtig god. Der kom mine tre børn med mad og alt, hvad der hører til. Det var hyggeligt.

Hurtig aktion Det hele er kommet meget hurtigt i stand. Onsdag blev Konny Klausen og Lilly Andersen ringet op, og de fik besked på, hvornår de skulle være klar. Logistikken tog Peter Nygaard sig af, og på Kaarsbergcentret var der personale til at tage sig af de ældre og hjælpe dem til og fra bussen ind til vaccinationen. Efter vaccinationen var der et glas saftevand og et par småkager, mens de vaccinerede var til observation. Når det så var konstateret, at alt var OK, blev de ældre kørt hjem igen.

På Kaarsbergcentret var der to »vaccinations-stationer«, der blev bemandet af personale fra Region Sjælland. Dog ikke til dagens fem første vaccinationer. For inden de 85 fra eget hjem kom til, var der lige et »opsamlings-heat« med fem beboere fra de kommunale plejecentre. De fik ikke vaccinationen i første omgang, men det blev klaret torsdag, og her var det lokale praktiserende læger, der vaccinerede.

- Jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre at indrette et vaccinationscenter på Kaarsbergcentret, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Vi har haft en god dialog med Region Sjælland, der udviste stor fleksibilitet. Kunne vi ikke have vaccineret i Sorø, skulle de ældre have været til vaccinationscentret i Slagelse. Det her var en meget bedre løsning for borgerne.

Vaccination i Sorø På social- og sundhedsudvalget møde forleden vedtog udvalget i øvrigt, at Sorø Kommune vil sørge for transport til alle borgere over 65 år med varig fysisk eller psykisk funktionsevne - og altså borgere, der modtager personlig eller praktisk hjælp i eget hjem. Hvis borgerne ikke kan transportere sig selv eller bliver transporteret af pårørende.

Vaccinationen af borgere over 85 år gjorde Kaarsbergcentret til et såkaldt pop up-vaccinationssted, men når der begynder at komme mange vacciner til Danmark, opretter Region Sjælland vaccinationssteder i alle 17 kommuner sådan, at ingen får mere end 20 kilometer til nærmeste vaccinationscenter. Seks af centrene - alle i større byer - får ekstra stor kapacitet. De forventes at være på plads fra 10. februar, og klapper alt - blandt andet skal der jo være tilstrækkeligt med vaccine - kan Region Sjælland derefter vaccinere 14.000 per dag.