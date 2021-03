Vuggestuen og to børnehave-grupper i Villa Villakulla kan fortsat være åbne. Arkivfoto: Bjørn Armbjørn

Corona: Institution må igen lukke stuer

Institutionen Villa Villakulla nåede kun at have åbent i en enkelt uge efter det seneste udbrud med coronavirus, før det nu igen er blevet nødvendigt at lukke delvist ned.