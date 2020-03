Epilepsihospitalet i Dianalund skal gøre plads til 30-40 nye patienter, hvis corona-virus medfører et stort pres på sundhedsvæsnet. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Corona: Epilepsi-hospital gør klar til at overtage patienter

Sorø - 11. marts 2020 kl. 10:24 Af Martin Pedersen

Spredningen af coronavirus i Danmark kan ende med, at sundhedsvæsnet kommer under stort pres. I så fald skal Filadelfias Epilepsihospital i Dianalund hjælpe de trængte sygehuse.

På et pressemøde tirsdag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der bliver brug for ekstra hjælp for at bremse coronavirus og forhindre, at situationen ikke nedlægger sundhedsvæsnet.

Ifølge sundhedsministeren kan der blive brug for pensioneret sundhedspersonale og studerende. Desuden skal der oprustes i regionerne for at skaffe flere intensivpladser, så man er klar til et scenarie med mange flere corona-smittede.

Filadelfia har en beredskabsplan sammen med Region Sjælland. Den indeholder en aftale om, at hospitalet skal stille sengepladser til rådighed, hvis der er en krise med overbelastning af sundhedsvæsnet. Region Sjælland afgør, om og hvornår det bliver aktuelt og kontakter så hospitalet.

- Efter udviklingen de sidste par dage virker det sandsynligt, at vi skal hjælpe. Og så gør vi det, så hurtigt det kan lade sig gøre. Men jeg tror ikke, vi vil være de første, der bliver bedt om det, siger Mads Henrik Ravnborg, der er sundhedsfaglig direktør på Filadelfia.

30 til 40 patienter Det vil foregå ved, at Epilepsihospitalet tømmer en afdeling og i stedet overtager mindre akutte patienter fra de regionale sygehuse, så der frigives plads til corona-smittede patienter på regionens sygehuse.

Epilepsihospitalet kan skabe plads til mellem 30 og 40 nye patienter. Om patienterne i så fald skal behandles af sundhedspersonale fra Epilepsihospitalet eller regionens sygehuse er dog ikke helt på plads.

- Det er ikke præcist beskrevet i samarbejdsaftalen. Man kunne forestille sig, at det blev en blanding af personalet, så de sammen kan passe patienterne. Jeg synes, det vil give mest mening, siger Mads Henrik Ravnborg.

Økonomi afklares senere Hvis det ender med, at hospitalet i Dianalund skal hjælpe sygehusene, vil det samtidig betyde en økonomisk kompensation til Filadelfia.

- Der er selvfølgelig et regnskab, der skal tages op bagefter. I sådan en situation begynder man ikke med først at forhandle om priserne. Vi snakker om det økonomiske bagefter, siger Mads Henrik Ravnborg.

- Jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor vores læger skal bruges til andet end det, der foregår her på hospitalet. Det ligger heller ikke i aftalen at lukke vores hospital og sende personalet et andet sted hen for at arbejde dér, siger han.

Hvis nuværende patienter må sendes hjem for at gøre plads til andre, vil de berørte patienter få afbrudt og udskudt deres forløb med henblik på at genoptage det på et senere tidspunkt.

Flere videokonsultationer Filadelfia har taget en række initiativer for at forhindre corona-virus i at sprede sig. For eksempel bliver patienter ringet op tre-fire dage inden indlæggelse for at vurdere, om indlæggelsen skal gennemføres eller aflyses. Alle udenlandske besøg på Filadelfia er blevet aflyst, og medarbejderne har aflyst deres møder i udlandet.

Derudover har Epilepsihospitalet valgt at skrue op for andelen af video-konsultationer. Hospitalet var allerede i gang med at implementere video-konsultationer som fast element i behandlingen.

- Oven i det kommer så den her krise, som gør det oplagt at konvertere til video-konsultationer. Det giver en kickstart af processen. En tredjedel af konsultationerne skulle have været via video. Nu bliver det forhåbentlig til to tredjedele af konsultationerne, så vi undgår for mange mennesker her, siger sundhedsfaglig direktør Mads Henrik Ravnborg.