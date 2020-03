Comwell Sorø er et af de otte Comwell-hoteller, der lukker midlertidigt frem til 31. marts. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Comwell Sorø lukker midlertidigt

Sorø - 19. marts 2020

Comwell Sorø er et af de i alt otte hoteller, som Comwell-koncernen med baggrund i corona-krisen lukker midlertidigt.

- Situationen har ramt vores branche hårdt, og vi vil gøre alt for at holde hånden under vores medarbejdere. Men vi kommer til at tilpasse vores organisation, siger koncernchef, Peter Schelde, om beslutningen.

Som følge af den seneste udvikling, vælger Comwell nu midlertidigt at lukke for otte af hotelkædens 15 danske hoteller. Det drejer sig om hotellerne; Comwell Holte, Comwell Sorø, Comwell Korsør, Comwell Klarskovgaard, Comwell Middelfart, Comwell Kongebrogaarden, Comwell Kellers Park, Comwell Rebild Bakker. Desuden lukker Comwells venue, Centralværkstedet, i Aarhus også midlertidigt. Alle disse steder er lukket fra torsdag den 19. marts kl. 10.00 og åbner igen tirsdag 31. marts kl. 10.00 - forudsat at der ikke kommer yderligere påbud fra regeringen.

Der vil fortsat være åbent på Comwells hoteller i Aarhus, Aalborg, Odense, Køge, Kolding, Helsingør og Roskilde.

- Vi har fuldt tillid til regeringens og Sundhedsstyrelsens tiltag og har hele tiden fulgt deres anvisninger, siger Peter Schelde.

- Nu står vi så overfor en række nye påbud og initiativer, der ganske enkelt ikke gør det muligt at drive vores hoteller. Så når der nu foreligger et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, så rammer det selvfølgelig vores forretning særdeles hårdt. Situationen er dybt alvorlig. Men det vigtigste er, at vi udviser samfundssind og følger regeringens tiltag i bekæmpelsen af coronasmitten herhjemme."

Comwell Hotels er en dansk hotelkæde med hoteller i Danmark og Sverige. Comwell driver i alt 15 hoteller i Danmark og to hoteller i Sverige samt Centralværkstedet og Smedien i Aarhus. Desuden samarbejder koncernen med BC Hospitality Group om Comwell Conference Center Copenhagen. Koncernen er dansk og hovedsageligt ejet af Nic Christiansen Invest.