Rolf Clausen har siddet i Sorø Byråd/Kommunalbestyrelse siden 2006. Nu vil han prøve også at få en plads i regionsrådet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Clausen går for første gang efter regionsråd

Sorø - 21. august 2021 kl. 06:37 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Rolf Clausen har været medlem af Sorø Byråd (i dag Sorø Kommunalbestyrelse) siden 2006, men har endnu aldrig forsøgt at få en plads i amts- eller regionsråd.

Men i år bliver det anderledes. Rolf Clausen er med på Venstres lange kandidatliste ved regionsrådsvalget i november. Ved opstillingsmødet onsdag i denne uge fik han en placering som nummer 18 på listen - ud af i alt 40 kandidater, der i øvrigt er opstillet sideordnet

Der er flere årsager til, at Rolf Clausen i år både vil være kandidat til kommunalvalget og også forsøge at få en plads i regionsrådet. Udover at han blev opfordret til det af sit parti.

Harmonerede ikke Rolf Clausen har ved de seneste to kommunalvalg været spids- og borgmesterkandidat for Venstre, men den post blev i år givet til Kasper Nygaard:

- Og både at være borgmesterkandidat og regionsrådskandidat harmonerer ikke i min optik. Jeg har da haft lysten til regionsrådsarbejde før, men syntes ikke, at det kunne kombineres med at være borgmesterkandidat, siger Rolf Clausen, der i det private liv er landmand.

Skulle det ske, at han bliver valgt ind i såvel Sorø Kommunalbestyrelse som Regionsrådet i Region Sjælland, mener han godt, at han kan overkomme begge poster:

- Ja, for så kan der måske fires på nogle af de øvrige poster jeg har via byrådsarbejdet. Men nu skal jeg jo lige vælges først.

Sundhedsområdet De mange år med byrådsarbejde, der ofte krydser veje med og bliver påvirket af regionens arbejde, har også gjort ham interesseret i at prøve at se sagerne fra regionens bord og ikke mindst prøve at være med til at gøre det bedre:

- Regionspolitik er et vigtigt område, der berører os alle sammen, og jeg synes bestemt, at der er nogle ting, der skal gøres bedre. Hvis vi tager sundhedsområdet, så ligger Region Sjælland helt i bund, når det gælder patienttilfredshed. Responstider og lægemangel er andre problemer, der skal gøres noget ved. Arbejdsmiljøet blandt de sygehusansatte trænger også til at blive set på, da fraværsstatistikken ligger højt.

Grus og busser På det tekniske område er der råstofudvinding, som påvirker Sorø Kommune en del, fordi der er masser af grus og sten i undergrunden her.

- Det er en vigtig ressource, vi må og skal bruge. Det skal bare gå hånd i hånd med de byudviklingsplaner, kommunen har, siger Rolf Clausen.

Den kollektive trafik er et andet regions-ansvarsområde, der påvirker kommunerne:

- Vi har jo mærket det her i Sorø i forhold til snak om Tølløsebanen og senest ved nedlæggelse af flere busruter. Så også her er et område, der er væsentligt at få indflydelse på.

Endnu en på listen Som det ser ud i dag, er Venstre noget bedre repræsenteret i regionsrådet end i Sorø Kommunalbestyrelse. I regionsrådet er Venstre det næststørste parti med 10 mandater. I kommunalbestyrelsen er Venstre blandt de små med fire mandater.

- Når det gælder regionsrådet, siger man jo, at magten skifter mellem Venstre og Socialdemokratiet ved hvert valg. Og så er det jo Venstres tur nu, siger Rolf Clausen.

Rolf Clausen er i øvrigt ikke den eneste lokale på Venstres kandidatliste til regionsrådsvalget. Babette Bjørklund er stillet op af Venstres Ungdom i Sorø og er at finde på 17. pladsen.