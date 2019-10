Chokoladen gjorde ham til et gladere menneske

Se billedserie Chokoman har nu eksisteret i 10 år, men passionen for chokolade har varet i mange flere år. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sorø - 17. oktober 2019 kl. 16:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er intet i vejen med at spise Marabou-chokolade, hvis man kan lide det.

- Det skal man da endelig blive ved med, siger Jørgen Gornitzka med et stort smil i ansigtet. Han er indehaver af firmaet Chokoman, der laver kurser og workshops for skoler, personaleforeninger, aftenskoler etc. Alt sammen med chokolade som hovedingrediens.

- Men jeg vil gerne have, at alle mennesker prøver at smage kvalitetschokolade og vælger deres yndlingschokolade ud fra et kvalificeret valg. Det er min helt overordnede mission, siger Jørgen Gornitzka.

10 år med det søde Han fyldte 60 år den 16. oktober, og det er en god anledning til at reflektere over de 10 år, der lige er gået.

10 år hvor chokolade har fyldt det meste af hans arbejdsliv.

Chokolade-passion begyndte i midten af 1990'erne, hvor han blev medlem af Chokoladeselskabet, og Jørgen Gornitzka legede hjemme i køkkenet med ingredienserne.

- Jeg har lavet rigtig meget grå chokolade, fordi jeg ikke mestrede tempereringen. Sådan er det. Jeg eksperimenterede og øvede mig, fortæller han.

Et nemt valg Efterhånden blev han hyret til at komme ud at undervise - oftere og oftere.

Det var svært at få timer nok i døgnet til at passe både jobbet som udviklingsingeniør og til at klare alle chokolade-opgaverne.

I 2011 måtte han træffe et valg: Ingeniør eller chokolade.

Det blev chokoladen, og Jørgen Gornitzka glæder sig dagligt over det skifte, for som han siger: »Tænk at man kan få penge for at dyrke sin hobby«.

- Jeg er mere interesseret i mennesker end i produkter. Derfor mistede jeg interessen for dimser i ingeniør-branchen. Når jeg arbejder med chokolade, er jeg i kontakt med mennesker hele tiden. Det er både sjovt og dybt tilfredsstillende at gøre folk glade, siger Jørgen Gornitzka. Han kunne tilføje »udfordrende«, for det er det også, men mest på den spændende måde.

- Ikke to hold er ens. Som underviser skal man hurtigt læse deltagerne og finde ud af, hvordan tonen skal være. Det er interessant, mener han.

Elsker at eksperimentere Efterhånden har 15.000 mennesker været igennem et af hans chokolade-kurser, og han er med tiden blevet skarpere og bedre til at fornemme stemningen og menneskene.

Han tager også på messer og har en webshop med chokolade og grej.

- Efter chokoladen kom ind i mit liv, er jeg blevet et gladere menneske. Andre mennesker ser på mig på en anden måde nu, og jeg opfatter også mig selv på en ny og bedre måde. Der er uendelige muligheder i chokolade, og jeg elsker, at jeg kan eksperimentere, siger Jørgen Gornitzka.

Han er så passioneret og glad for arbejdet i Chokoman, at han slet ikke har taget stilling til begrebet »at gå på pension en dag«.

- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde bliver træt af at kommunikere med chokolade. Men måske vil jeg - når jeg bliver ældre - drosle ned og vælge opgaverne nøje ud. Men det er vi langt fra nu, siger han.

Fødselsdagen bliver markeret med en reception fredag den 18. oktober klokken 14 til 18 på Krebshuset, Ringstedvej 87, Sorø.

Seks chokolade-spørgsmål Er du mest til mørk eller lys chokolade?

- Mørk. Helt bestemt. Med en kakaoprocent på mellem 60 og 80 procent og en god kvalitet. Jeg er ikke til høj grad af bitterhed i chokolade.

Hvad er din yndlings-fyldte chokolade?

- Det har i mange år været hindbærtrøffel. Men jeg har på det seneste fået en ny svaghed: Det er champagnetrøffel.

Hvornår bør man ikke spise chokolade?

- Mørk chokolade kan have samme effekt som koffein i kaffe på nogle mennesker. Så hvis du er en af dem, der ikke kan sove efter en kop kaffe om aftenen, ska du nok holde dig fra chokolade efter klokken 20.

Hvornår synes du, chokolade smager allerbedst?

- Efter en rigtig god middag. Bare et eller to stykker god chokolade. Men altså hvis det er rigtig god chokolade, kan jeg når som helst komme i himlen efter en smagsprøve.

Bruger du chokolade i din madlavning?

- Jeg laver aldrig chili con carne uden chokolade, og jeg kunne også finde på at runde en vildtsauce af med chokolade, som har både lidt bitterhed og noget sødme.

Er der en sammenhæng mellem god chokolade og høj alder?

- God chokolade gør dig i hvert fald lykkeligere - og også mindre tyk. Efter to stykker god chokolade har du tilfredsstillet belønningscentret i hjernen. Men slik og dårlig chokolade kan du blive ved med at køre ind i munden, fordi din hjerne ikke registrerer det på samme måde.